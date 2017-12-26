Уфологи нашли на Меркурии инопланетную базу
На Меркурии обнаружили строение, которое могло быть возведено инопланетной цивилизацией. По словам уфолога Скотта Уоринга, объект представляет собой небольшую башню, расположенную в одном из кратеров на поверхности небесного тела.
«На снимках, сделанных орбитальными космическими аппаратами, видно, что объект имеет четкие очертания, свидетельствующие о том, что его построили искусственно. В кольце кратера можно заметить лучи света, отбивающиеся от глянцевой поверхности. Возможно, внутри объекта располагается космическая база или пристанище для космических кораблей», - рассказа Уоринг на своем блоге.
По словам уфолога, подобные базы ранее часто появлялись на Луне, однако NASA и другие космические агентства отказывались реагировать на присутствие реальных доказательств существования инопланетной жизни. Уоринг отметил, что в следующем году намерен заняться сопоставлением фактов по поводу появления признаков НЛО на разных планетах.
Также исследователь отметил, что именно с таких баз на Землю отправляют разведчиков, периодически появляющихся в сводках новостей. Это означает, что сама база инопланетян находится не в Солнечной системе.
«На снимках, сделанных орбитальными космическими аппаратами, видно, что объект имеет четкие очертания, свидетельствующие о том, что его построили искусственно. В кольце кратера можно заметить лучи света, отбивающиеся от глянцевой поверхности. Возможно, внутри объекта располагается космическая база или пристанище для космических кораблей», - рассказа Уоринг на своем блоге.
По словам уфолога, подобные базы ранее часто появлялись на Луне, однако NASA и другие космические агентства отказывались реагировать на присутствие реальных доказательств существования инопланетной жизни. Уоринг отметил, что в следующем году намерен заняться сопоставлением фактов по поводу появления признаков НЛО на разных планетах.
Также исследователь отметил, что именно с таких баз на Землю отправляют разведчиков, периодически появляющихся в сводках новостей. Это означает, что сама база инопланетян находится не в Солнечной системе.
Автор: Махов Артем