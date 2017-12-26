Максим Галкин показал на видео как радуется снегу
Популярный телеведущий, юморист и шоумен Максим Галкин показал на видео, как радуется снегу. В ролике артист продемонстрировал удивительный вид, который открывается из окна в подмосковном особняке.
В самом видео можно рассмотреть укутанные в снег деревья и невероятную красоту, которая накрывает Подмосковье в преддверии новогодних торжеств. За кадром слышны восхищенные возгласы знаменитого артиста, который как ребенок радуется пушистому снегу. Судя по последним публикациям Максима Галкина, он недалеко ушел от своих детей. Недавно в микроблоге знаменитости появился видеоролик, в котором его сын Гарри удивляется заснеженному виду из окна.
Впрочем, такое поведение членов знаменитого семейства совершенно не удивительно. До Нового года остались считанные дни, и это пожалуй самое волшебное время в году, никого не оставляет равнодушными.
Между тем ранее Максим Галкин опубликовал редкое видео своего выступления в конце девяностых.
В самом видео можно рассмотреть укутанные в снег деревья и невероятную красоту, которая накрывает Подмосковье в преддверии новогодних торжеств. За кадром слышны восхищенные возгласы знаменитого артиста, который как ребенок радуется пушистому снегу. Судя по последним публикациям Максима Галкина, он недалеко ушел от своих детей. Недавно в микроблоге знаменитости появился видеоролик, в котором его сын Гарри удивляется заснеженному виду из окна.
Впрочем, такое поведение членов знаменитого семейства совершенно не удивительно. До Нового года остались считанные дни, и это пожалуй самое волшебное время в году, никого не оставляет равнодушными.
Между тем ранее Максим Галкин опубликовал редкое видео своего выступления в конце девяностых.
Автор: Нина Лукашева