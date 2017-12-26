Александр Буйнов встретит Новый год в замке Пугачевой и Галкина
Популярный певец Александр Буйнов собирается отметить праздник Нового года вместе с Аллой Пугачёвой и Максимом Галкиным. Звездная пара предпочитает проводить новогодние праздники в кругу близких и родных.
Буйнов отправится в замок к Пугачевой и Галкину, их жилой комплекс расположен в деревне Грязь. Московские массмедиа сообщают, что мегазвезда Алла Борисовна Пугачёва и её супруг - артист разговорного жанра Максим Галкин любят собирать своих друзей за праздничным столом. Александр Буйнов запланировал в этом году встретить Новый год со своими коллегами по цеху. Особо отмечено, что певец с нетерпением ждёт начала торжеств. Буйнов отметил в СМИ, что устал организовывать гала-ужины у себя дома. В настоящее время он предпочитает ездить в гости к своим знакомым.
Поп-исполнитель рассказал, что Алла Пугачёва всё умеет делать и всегда говорит гостям, что блюда сделаны под её руководством. Артист отметил, что иногда ему хочется встретить Новый год в тишине, но получается по-другому.
Буйнов отправится в замок к Пугачевой и Галкину, их жилой комплекс расположен в деревне Грязь. Московские массмедиа сообщают, что мегазвезда Алла Борисовна Пугачёва и её супруг - артист разговорного жанра Максим Галкин любят собирать своих друзей за праздничным столом. Александр Буйнов запланировал в этом году встретить Новый год со своими коллегами по цеху. Особо отмечено, что певец с нетерпением ждёт начала торжеств. Буйнов отметил в СМИ, что устал организовывать гала-ужины у себя дома. В настоящее время он предпочитает ездить в гости к своим знакомым.
Поп-исполнитель рассказал, что Алла Пугачёва всё умеет делать и всегда говорит гостям, что блюда сделаны под её руководством. Артист отметил, что иногда ему хочется встретить Новый год в тишине, но получается по-другому.
Автор: Семен Зайцев