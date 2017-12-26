Huawei представит MateBook D с мощным процессором
Китайская компания Huawei анонсировала скорый выход на мировой рынок бюджетного ноутбука MateBook D, оснащенного мощным процессором Intel Core i5 и энергоемким аккумулятором. Высокопроизводительный девайс станет основным конкурентом для аппаратов многих известных брендов, включая и Notebook Pro от Xiaomi.
В Поднебесной MateBook D уже появился в продаже. Версию с 256 ГБ SSD можно приобрести за $791, а вариант с 128 ГБ SSD + 1 ТБ HDD обойдется покупателю в $837. Сроки выхода ноутбука от Huawei на рынки других стран пока не уточняются.
1,9-килограмовое устройство толщиной в 19,9 мм получило металлический корпус и 15,6-дюймовый дисплей с FullHD 1080p и 178-градусным углом обзора. По дизайну девайс полностью схож с предшественниками MateBook E и MateBook X, выпущенными в 2017 году. Мощный процессор Intel Core i5 и 8 Гб оперативной памяти обеспечивают высокую производительность ноутбука, оснащенного, к тому же, графическим чипсетом Nvidia MX150.
В Поднебесной MateBook D уже появился в продаже. Версию с 256 ГБ SSD можно приобрести за $791, а вариант с 128 ГБ SSD + 1 ТБ HDD обойдется покупателю в $837. Сроки выхода ноутбука от Huawei на рынки других стран пока не уточняются.
1,9-килограмовое устройство толщиной в 19,9 мм получило металлический корпус и 15,6-дюймовый дисплей с FullHD 1080p и 178-градусным углом обзора. По дизайну девайс полностью схож с предшественниками MateBook E и MateBook X, выпущенными в 2017 году. Мощный процессор Intel Core i5 и 8 Гб оперативной памяти обеспечивают высокую производительность ноутбука, оснащенного, к тому же, графическим чипсетом Nvidia MX150.
Автор: Чупира Марьяна