Анджелина Джоли и Брэд Питт снова будут встречать Новый год порознь
Анджелина Джоли и Брэд Питт уже второй раз подряд будут встречать Новый год порознь. Как и год назад, это Рождество актриса не позволила бывшему возлюбленному провести вместе с детьми.
По словам близкого к окружению звёздной пары человека, поделившегося с зарубежными корреспондентами информацией об их нынешнем положении дел, Анджелина Джоли не может смириться даже с мыслью о том, что на предстоящие праздники дети будут не рядом с ней. Актриса готова предпринимать любые шаги, чтобы не позволить им на Рождество или Новый год отправиться к Брэду Питту, рассказал инсайдер.
Напомним, Анджелина Джоли обучает своих наследников русскому языку.
По словам близкого к окружению звёздной пары человека, поделившегося с зарубежными корреспондентами информацией об их нынешнем положении дел, Анджелина Джоли не может смириться даже с мыслью о том, что на предстоящие праздники дети будут не рядом с ней. Актриса готова предпринимать любые шаги, чтобы не позволить им на Рождество или Новый год отправиться к Брэду Питту, рассказал инсайдер.
Напомним, Анджелина Джоли обучает своих наследников русскому языку.
Автор: Воробьева Алина