Instagram: Ани Лорак опубликовала редкое новогоднее фото с братьями
Популярная певица Ани Лорак в своем микроблоге опубликовала редкое новогоднее фото, на котором будущая звезда запечатлена с братьями. Как сообщила под снимком звезда, тогда ей было 4 года, и они с братьями были настоящей бандой.
На старой фотографии, которой уже много-много лет, маленькая Ани Лорак запечатлена под новогодней елкой в компании старших братьев. Снимок выполнен в черно-белом формате и на нем сегодняшняя знаменитость совершенно не похожа на себя. Странными выглядят и одежда, и позы и некая растерянность детей.
Многочисленные поклонники Ани Лорак назвали фотографию невероятно трогательной и душевной, которая вызывает «мурашки по коже». Сама певица напомнила фолловерам беззащитного маленького хомячка, а ее братья стиляг. Фанаты предложили звезде сделать еще один подобный снимок, но уже сегодня. По словам подписчиков, это могло стать интересным экспериментом, поскольку всегда интересно наблюдать за тем, как меняется мир.
Предновогодняя публикация Ани Лорак оказалась очень популярной. Уникальная фотография собрала за первые минуты более 12 000 отметок «Нравится» и огромное количество восторженных комментариев.
Между тем ранее поклонников восхитил образ «огненной дивы» Ани Лорак.
На старой фотографии, которой уже много-много лет, маленькая Ани Лорак запечатлена под новогодней елкой в компании старших братьев. Снимок выполнен в черно-белом формате и на нем сегодняшняя знаменитость совершенно не похожа на себя. Странными выглядят и одежда, и позы и некая растерянность детей.
Многочисленные поклонники Ани Лорак назвали фотографию невероятно трогательной и душевной, которая вызывает «мурашки по коже». Сама певица напомнила фолловерам беззащитного маленького хомячка, а ее братья стиляг. Фанаты предложили звезде сделать еще один подобный снимок, но уже сегодня. По словам подписчиков, это могло стать интересным экспериментом, поскольку всегда интересно наблюдать за тем, как меняется мир.
Предновогодняя публикация Ани Лорак оказалась очень популярной. Уникальная фотография собрала за первые минуты более 12 000 отметок «Нравится» и огромное количество восторженных комментариев.
Между тем ранее поклонников восхитил образ «огненной дивы» Ани Лорак.
Автор: Нина Лукашева