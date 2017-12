В РФ iPhone 8 Plus стал дешевле перед Новым годом на 13 тысяч рублей

Американский гаджет был представлен официально в сентябре. Эксперты отмечают, что уже в декабре iPhone 8 Plus лишился почти пятой части стоимости в российских онлайн-магазинах. Специалисты независимой системы «Яндекс. Маркет» сообщили, что в ноябре базовая версия смартфона с 64 Гб памяти продавалась за 64,99 тыс. рублей. Особо отмечено, что в официальном магазине Apple прайс-лист до сих пор содержит данную цену.Рынок переполнен предложениями на iPhone 8 Plus, гаджет предлагается за 52-53 тыс. рублей. Иногда в продажу поступает модель без сертификации РСТ. Это, по мнению экспертов, усложняет ремонт по гарантии. Перед покупкой смартфона iPhone 8 Plus необходимо проверять наличие сертификата, речь идёт о модели с индексом A1897.