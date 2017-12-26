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Лазарев опубликовал взрывное видео танцев с победителями шоу «Танцы на ТНТ 1965»
Сергей Лазарев опубликовал видео с победителями «Танцев на ТНТ», исполняемых в 1965 году. Под роликом знаменитый певец сообщил, что это профессиональный конкурс «Учитесь как надо, салаги» или «капустник по-Пушкински» и они со своей партнершей не пьяные, а раскрепощенные.

Лазарев опубликовал взрывное видео танцев с победителями шоу «Танцы на ТНТ 1965»


В микроблоге Сергея Лазарева появилось уникальное видео танцев с любимой однокурсницей и партнершей Александрой Урсуляк. Исполнение оказалось невероятно зажигательным и эмоциональным. Многочисленные поклонники отметили позитив, с которым танцевали звездные артисты и подчеркнули, что так веселиться и «зажигать» могут только открытые и чувственные люди.

Фолловеры назвали Александру «настоящей зажигалочкой», которая смогла перетанцевать даже самого Лазарева. При этом многие фанаты отметили, что это замечательное видео «сделало» их день.

Номер в исполнении Лазарева и Урсуляк поклонники оценили не только в комментариях под видео, а и количеством лайков. Менее чем за час после публикации танцевального ролика под постом появилось более 51 000 отметок «Нравится».

Между тем ранее Сергей Лазарев рассказал об увлечениях своего маленького сына Никиты. По мнению знаменитого родителя, его наследник может стать новой звездой российского шоу-биза.
Автор: Нина Лукашева
Вчера, 14:04
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