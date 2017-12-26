"Яндекс" назвал самые знаковые события уходящего года

Год начался с террористического акта в Стамбуле. По словам мэра города Васипа Шахина, двое преступников, переодетых в костюмы Санта-Клаусов, открыли стрельбу в ночном клубе во время празднования Нового года. В результате инцидента погибли 35 человек, а еще 40 получили серьезные травмы. В ходе операции, организованной правоохранителями, одного из нападавших удалось ликвидировать. Позднее полиция обнародовала данные расследования, согласно которым стрельбу устроил один человек. Во время нападения некоторые посетители ночного клуба пытались скрыться от стрелка в воде у берега рядом с заведением. Их пришлось госпитализировать с сильным обморожением.В феврале текущего года был подписан указ о признании в РФ паспортов ДНР и ЛНР. Соответствующее постановление было одобрено Владимиром Путиным. По его словам, поддержка жителей Донбасса является необходимостью, так как на территории Украины их документы считаются недействительными. Таким образом, выданные в Донецкой и Луганской народных республиках документы официально будут иметь в России законную силу. В указе президента говорится, что подобный пункт прописан в Минских соглашениях, которыми Киев продолжает пренебрегать. Речь идёт о бумагах, удостоверяющих личность, документах об образовании или о квалификации, свидетельствах о рождении, заключении или браке. Кроме того, жители ЛНР и ДНР смогут приезжать на территорию России без дополнительных документов, среди которых визы и заграничные паспорта.В начале марта мир потрясла новость о террористическом акте в Лондоне. Он произошел рядом со зданием парламента. По информации от местной полиции, прямо на дороге сработало взрывное устройство, из-за чего погибли трое гражданских и один сотрудник правоохранительных органов. Тогда вину на инцидент взяли на себя сразу несколько террористических группировок. Местным властям пришлось существенно усилить меры безопасности и начать поиски злоумышленников, подложивших взрывное устройство прямо на проезжую часть. По данным от лондонской полиции, найти преступников не удалось по сей день.В марте 2017 года также был вынесен приговор по делу «Кировлеса», в котором фигурировал Алексей Навальный. Его приговорили к 5 годам условного лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Навальный заявил, что обжалует в Кировском областном суде обвинительный приговор по делу «Кировлеса», по которому он был осужден на условный срок. По его словам, сведения о нем также должны были попасть в Европейский суд. Именно данная судимость стала причиной отказа Алексею Навальному в выдвижении собственной кандидатуры на пост президента России.Март стал месяцем резонансных дел международного масштаба. В Киеве был убит Денис Вороненков, который ранее был депутатом Государственной думы. Вместе с супругой Марией Максаковой они переехали в Украину, где планировали начать заниматься политической деятельностью. Глава полиции Киева Андрей Крищенко подтвердил, что убитый является экс-депутатом Госдумы России Денисом Вороненковым. По данным правоохранителей киллер напал на бывшего чиновника сзади, ввиду чего тот не успел среагировать. Его охранник ликвидировал преступника, однако сам получил несколько серьезных ранений. Мужчину пришлось госпитализировать. Данный инцидент стал причиной начала международного расследования по делу Вороненкова. Его супруга Мария Максакова в течение нескольких месяцев вернулась в Москву. Кроме того, трагедия стала темой для обсуждения на многих федеральных каналах.Апрель начался другими трагическими событиями. В Санкт-Петербурге в метро прогремел взрыв. По информации от местной прессы, инцидент произошел на станции «Сенная площадь». В результате инцидента погибли 10 человек, а еще более 20 получили серьезные травмы. В ходе расследования удалось установить, что взрывное устройство на станцию и в вагон пронес молодой человек. Он сел на посадочное место и привел бомбу в действие между станциями. В ходе расследования удалось установить личность злоумышленника по его останкам.В мае текущего года Петр Порошенко издал указ о запрете на территории Украины социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». При этом главная страница поисковика «Яндекс» под запрет не попала, но все сервисы подлежат блокировке. По информации из документа, подписанного президентом, было принято решение закрыть все порталы Mail.ru Group. По информации от сети «ВКонтакте», количество визитов украинских пользователей за несколько месяцев сократилось примерно в два раза. Несмотря на запрет, многие пользователи начали применять прокси-сервера, ввиду чего посещаемость российских ресурсов быстро восстановилась.