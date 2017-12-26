«Твой глиттер»: Вера Брежнева шокировала Филиппа Киркорова‍
Вера Брежнева на шоу «Успех» вызвала неоднозначную реакцию Филиппа Киркорова. Весь интернет смеется над тем, как певец отреагировал на слова певицы.
В Сети очень быстро распространяется видеоролик инцидента, который произошел на шоу под названием «Успех». Телеведущая Вера Брежнева, одетая в обтягивающее платье черного цвета с глубоким декольте, похвалила участницу передачи. Однако последнее слово, сказанное певицей, вызвало неожиданную реакцию у Киркорова, который сидел в жюри.
Увидев, что лицо певца изменилось, Брежнева уточнила: «Забыли, что это? Глиттер – блестки». Киркоров нахмурился, а потом махнул рукой: «А, глиттер». Брежнева пристыдила поп-короля, а он оправдался: «Возраст. Глуховат, 50 лет уже». На что Вера ответила, что она ведущая и не могла настолько оговориться.
Хотя, судя по комментариям, не одному Киркорову послышалось другое слово. «Я тоже услышал клитор», «А что она разве не это сказала?», «Я точно слышал слово клитор», – писали пользователи интернета.
Кроме того, некоторые комментаторы отметили реакцию Киркорова, чье выражение лица вызвало смех тех, кто посмотрел видео.
В Сети очень быстро распространяется видеоролик инцидента, который произошел на шоу под названием «Успех». Телеведущая Вера Брежнева, одетая в обтягивающее платье черного цвета с глубоким декольте, похвалила участницу передачи. Однако последнее слово, сказанное певицей, вызвало неожиданную реакцию у Киркорова, который сидел в жюри.
Увидев, что лицо певца изменилось, Брежнева уточнила: «Забыли, что это? Глиттер – блестки». Киркоров нахмурился, а потом махнул рукой: «А, глиттер». Брежнева пристыдила поп-короля, а он оправдался: «Возраст. Глуховат, 50 лет уже». На что Вера ответила, что она ведущая и не могла настолько оговориться.
Хотя, судя по комментариям, не одному Киркорову послышалось другое слово. «Я тоже услышал клитор», «А что она разве не это сказала?», «Я точно слышал слово клитор», – писали пользователи интернета.
Кроме того, некоторые комментаторы отметили реакцию Киркорова, чье выражение лица вызвало смех тех, кто посмотрел видео.
Автор: Дрокина Татьяна