Сторонники теории заговора сообщили об обитании людей и НЛО внутри полой Земли
Сторонники теории заговора считают, что внутри Земли имеется гигантская полость, в ней обитают особые люди, имеются и НЛО. Подобные объекты поднимаются на поверхность, чтобы препятствовать разрушению планеты современной цивилизацией.
Согласно представленной в массмедиа информации, внутри Голубой планеты обитают разумные существа, вокруг ядра Земли вращаются сферические объекты, на них живут другие люди. Это, по мнению сторонников теории заговоров, является тем самым Эдемом, описанным в Библии. Родни Клифф, главный сторонник идеи пустотелой планеты, сообщил, что к нему присоединяется всё большее число новых сторонников. Согласно одной из теорий, в некоторых местах Земли имеются входы в подземный мир. Такие порталы отмечены на Южном и Северном полюсах, а также в Гималаях.
Очевидец, моряк из Норвегии Олаф Янсен, сообщил об этом в 1811 году. Мореплаватель писал, что его судно вошло в «особую пустоту» через отверстие в Северном полюсе. Он увидел красивый город «внутреннего континента». Сам Родни Клифф полагает, что летающие тарелки являются транспортными средствами людей из подземного мира.
Согласно представленной в массмедиа информации, внутри Голубой планеты обитают разумные существа, вокруг ядра Земли вращаются сферические объекты, на них живут другие люди. Это, по мнению сторонников теории заговоров, является тем самым Эдемом, описанным в Библии. Родни Клифф, главный сторонник идеи пустотелой планеты, сообщил, что к нему присоединяется всё большее число новых сторонников. Согласно одной из теорий, в некоторых местах Земли имеются входы в подземный мир. Такие порталы отмечены на Южном и Северном полюсах, а также в Гималаях.
Очевидец, моряк из Норвегии Олаф Янсен, сообщил об этом в 1811 году. Мореплаватель писал, что его судно вошло в «особую пустоту» через отверстие в Северном полюсе. Он увидел красивый город «внутреннего континента». Сам Родни Клифф полагает, что летающие тарелки являются транспортными средствами людей из подземного мира.
Автор: Семен Зайцев