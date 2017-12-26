В Петрозаводске супруги устроили драку с поножовщиной во время отдыха в баре
В Петрозаводске в одном из увеселительных заведений произошла массовая драка с поножовщиной. Зачинщиками беспорядков в баре оказались молодые супруги.
Конфликт начался во время отдыха в заведении на Чапаева в минувшую пятницу. Около четырех часов утра в баре сработала тревожная сигнализация. На вызов прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Как оказалось, в конфликте участвовали шесть человек: молодые супруги - с одной стороны и четверо молодых мужчин - с другой.
В ходе словесных разбирательств мужчина, который отдыхал с супругой, достал нож и начал угрожать одному из оппонентов. Тот в ответ попытался отобрать холодное оружие. К завязавшейся драке подключились остальные участники конфликта.
Во время потасовки пострадал 34-летний гражданин, который нападал с ножом. Ему потребовалась медицинская помощь. Остальных участников конфликта задержали и передали полицейским. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов.
Между тем в Петрозаводске обнаружили труп молодой девушки.
Конфликт начался во время отдыха в заведении на Чапаева в минувшую пятницу. Около четырех часов утра в баре сработала тревожная сигнализация. На вызов прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Как оказалось, в конфликте участвовали шесть человек: молодые супруги - с одной стороны и четверо молодых мужчин - с другой.
В ходе словесных разбирательств мужчина, который отдыхал с супругой, достал нож и начал угрожать одному из оппонентов. Тот в ответ попытался отобрать холодное оружие. К завязавшейся драке подключились остальные участники конфликта.
Во время потасовки пострадал 34-летний гражданин, который нападал с ножом. Ему потребовалась медицинская помощь. Остальных участников конфликта задержали и передали полицейским. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов.
Между тем в Петрозаводске обнаружили труп молодой девушки.
Автор: Нина Лукашева