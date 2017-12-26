Сталлоне опубликовал совместное рождественское фото со Шварценеггером
Сталлоне опубликовал в Сети совместное фото со Шварценеггером, сделанное в любимый западный праздник – на Рождество. На фотографии звезды популярных боевиков отлично выглядят. Видимо, 71-летний Сильвестр и 70-летний Арнольд и сейчас стараются поддерживать форму.
Сталлоне так подписал снимок: «Смотрите, кто зашел поздравить с Рождеством. Шварц всегда наполняет дом положительной энергией». Фото быстро распространилось в интернете и набрало всего за несколько часов около 400 000 «лайков».
Немногим позже актер также выложил рождественскую фотографию с семьей – супругой и тремя дочками.
Сталлоне так подписал снимок: «Смотрите, кто зашел поздравить с Рождеством. Шварц всегда наполняет дом положительной энергией». Фото быстро распространилось в интернете и набрало всего за несколько часов около 400 000 «лайков».
Немногим позже актер также выложил рождественскую фотографию с семьей – супругой и тремя дочками.
Автор: Дрокина Татьяна