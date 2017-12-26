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В Красноярском крае подросток погиб в резервуаре со шлаком у котельной
В Красноярском крае подросток трагически погиб в резервуаре со шлаком у котельной. Несчастный случай произошел 23 декабря, погибшему ребенку было 16 лет.

В Красноярском крае подросток погиб в резервуаре со шлаком у котельной


Как передают местные издания, по факту смерти несовершеннолетнего юноши возбуждено уголовное дело. По оперативной версии, трагедия произошла вечером 23 декабря. Мальчик проходил мимо котельной и упал в 6-метровый резервуар. При этом территория, где случилось несчастье, не была огорожена.

Тело погибшего подростка со следами ожогов утром обнаружил кочегар. Труп передан в Бюро экспертиз для установления точной причины смерти. По предварительной версии экспертов, мальчик мог погибнуть от отравления парами угарного газа. Расследование по делу продолжается. Понести ответственность за случившееся могут должностные лица.

Ранее в Красноярском крае заживо сгорел еще один подросток 17 лет.
Автор: Нина Лукашева
Вчера, 15:49
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