В Дубае продают седан BMW M3 по прозвищу «лягушонок»
В Дубае Abu Dhabi Motors выставила на продажу зеленый BMW M3 в кузове седана. Автомобиль получил прозвище «Лягушонок» из-за яркого цвета.
По информации от дилеров, автомобиль продается с силовым агрегатом Twin Turbo на 3 литра при мощности в 431 лошадиную силу. Вместе с ним в машине работает МКПП на 7 ступеней. Представители дилерского центра отметили, что по желанию покупателя в машину можно будет установить несколько дополнительных опций, среди которых климат-контроль с двумя зонами и сидения с подогревом.
«Ядовито-зеленый» BMW M3 является заводской моделью, и такой цвет можно заказать в рамках программы BMW Individual. Диллеры отмечают, что продали уже более двадцати автомобилей такой серии, однако из-за отсутствия новых поставок и лимитированного выпуска на рынке осталось всего несколько экземпляров.
BMW M3 в обновленном дизайне был представлен в середине текущего года. На американском рынке автомобиль стоит примерно 55 тысяч долларов.
По информации от дилеров, автомобиль продается с силовым агрегатом Twin Turbo на 3 литра при мощности в 431 лошадиную силу. Вместе с ним в машине работает МКПП на 7 ступеней. Представители дилерского центра отметили, что по желанию покупателя в машину можно будет установить несколько дополнительных опций, среди которых климат-контроль с двумя зонами и сидения с подогревом.
«Ядовито-зеленый» BMW M3 является заводской моделью, и такой цвет можно заказать в рамках программы BMW Individual. Диллеры отмечают, что продали уже более двадцати автомобилей такой серии, однако из-за отсутствия новых поставок и лимитированного выпуска на рынке осталось всего несколько экземпляров.
BMW M3 в обновленном дизайне был представлен в середине текущего года. На американском рынке автомобиль стоит примерно 55 тысяч долларов.
Автор: Махов Артем