В Москве переодетый в женщину мужчина пытался оформить кредит от имени умершей матери
Мужчина, переодевшись в женскую одежду, под видом своей умершей матери пытался оформить кредит на неё. Злоумышленник оперативно задержан сотрудниками московской полиции, он подозревается в попытке незаконно получить денежные средства.
В Москве, в одном из коммерческих банков, произошел инцидент, связанный с попыткой мошенничества. Пресс-представитель УМВД по российской столице сообщил об этом в массмедиа. Было заявлено, что в один из коммерческих банков мужчина пришёл с паспортом умершей ранее матери, переодевшись в женскую одежду. Речь шла о попытке оформить кредитную карту с лимитом на уровне 75 тысяч рублей.
Сотрудники банка, заподозрив неладное, вызвали полицию. Злоумышленник успел уйти, но вскоре был задержан патрулём ДПС.
В Москве, в одном из коммерческих банков, произошел инцидент, связанный с попыткой мошенничества. Пресс-представитель УМВД по российской столице сообщил об этом в массмедиа. Было заявлено, что в один из коммерческих банков мужчина пришёл с паспортом умершей ранее матери, переодевшись в женскую одежду. Речь шла о попытке оформить кредитную карту с лимитом на уровне 75 тысяч рублей.
Сотрудники банка, заподозрив неладное, вызвали полицию. Злоумышленник успел уйти, но вскоре был задержан патрулём ДПС.
Автор: Семен Зайцев