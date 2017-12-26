В Твери в арке дома было найдено тело мужчины
Ночью 22 декабря в городе Тверь в арке дома по ул. Перовской было найдено тело мужчины, имеющее признаки наследственной смерти. Межрайонный следственный отдел по данному инциденту возбудил уголовное дело.
Экспертизой было установлено, что причиной кончины мужчины стала черепно-лицевая травма. В процессе проведенных следователями действий и мероприятий был найден подозреваемый. Им стал 25-летний парень, проживающий в Калининском районе области.
Преступника задержали, на данный момент решается вопрос о том, какую меру пресечения выбрать для парня. Пока его ждет заключение под стражу. Кроме того, проводится ряд действий, которые направлены на установление точных обстоятельств случившегося. Также следователи пытаются выяснить причину и условия злодеяния. Расследование продолжается.
Экспертизой было установлено, что причиной кончины мужчины стала черепно-лицевая травма. В процессе проведенных следователями действий и мероприятий был найден подозреваемый. Им стал 25-летний парень, проживающий в Калининском районе области.
Преступника задержали, на данный момент решается вопрос о том, какую меру пресечения выбрать для парня. Пока его ждет заключение под стражу. Кроме того, проводится ряд действий, которые направлены на установление точных обстоятельств случившегося. Также следователи пытаются выяснить причину и условия злодеяния. Расследование продолжается.
Автор: Дрокина Татьяна