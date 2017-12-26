Компания Lifan привезет в Россию в 2018 году новое поколение X60
Китайский автомобилестроитель Lifan в 2018 году привезет в Россию новое поколение кроссовера X60. Модель презентуют под названием Х70, удивлять россиян компания планирует новым шасси, платформой и мотором.
На сегодня ожидаемый Х70 проходит тестовые испытания. Выпуск автомобиля стартует уже в начале будущего года, к весне машину обещают презентовать в России. Планируется, что новый кроссовер составит конкуренцию Hyundai Creta. По словам экспертов, дизайн Lifan X70 напомнит российским автомобилистам корейский бестселлер. Кроссовер получит длину 4 390 миллиметров, ширину - 1 820, а высоту - 1715 мм.
Новый Lifan X70 в России планируют продавать параллельно с предшественником. Кроссовер получил бензиновый агрегат на 2 литра, с мощностью в 141 лошадиных сил. Работать мотор будет в паре с 5-диапазонной механикой и вариатором CVT. При этом кросс получит исключительно передний привод.
Что касается оснащения, то базовая комплектация X70 получит фронтальные подушки безопасности, кондиционер, легкосплавные колесные диски на 17 дюймов, а также боковые зеркала с подогревом и электрическим приводом, подогрев для сидений водителя и переднего пассажира, систему контроля для давления в шинах, электронный стояночный тормоз и противозаносную систему. В салоне появится штатная аудио система и четыре динамика.
Отличием топовой версии станет отделка салона из кожи, панорамный люк с электроприводом, мультимедиа с большим тачскрином, колеса на 18 дюймов, круиз-контроль, камера заднего вида и системы помощи для спуска и подъема.
На сегодня ожидаемый Х70 проходит тестовые испытания. Выпуск автомобиля стартует уже в начале будущего года, к весне машину обещают презентовать в России. Планируется, что новый кроссовер составит конкуренцию Hyundai Creta. По словам экспертов, дизайн Lifan X70 напомнит российским автомобилистам корейский бестселлер. Кроссовер получит длину 4 390 миллиметров, ширину - 1 820, а высоту - 1715 мм.
Новый Lifan X70 в России планируют продавать параллельно с предшественником. Кроссовер получил бензиновый агрегат на 2 литра, с мощностью в 141 лошадиных сил. Работать мотор будет в паре с 5-диапазонной механикой и вариатором CVT. При этом кросс получит исключительно передний привод.
Что касается оснащения, то базовая комплектация X70 получит фронтальные подушки безопасности, кондиционер, легкосплавные колесные диски на 17 дюймов, а также боковые зеркала с подогревом и электрическим приводом, подогрев для сидений водителя и переднего пассажира, систему контроля для давления в шинах, электронный стояночный тормоз и противозаносную систему. В салоне появится штатная аудио система и четыре динамика.
Отличием топовой версии станет отделка салона из кожи, панорамный люк с электроприводом, мультимедиа с большим тачскрином, колеса на 18 дюймов, круиз-контроль, камера заднего вида и системы помощи для спуска и подъема.
Автор: Нина Лукашева