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Hyundai Veloster представили со светодиодной подсветкой кузова
Hyundai Veloster появился на первом новогоднем тизере, на котором транспортное средство представили со светодиодной подсветкой кузова. По информации от представителей компании, автомобиль появится в продаже в середине следующего года.

Hyundai Veloster представили со светодиодной подсветкой кузова


Транспортное средство отличается от аналогов благодаря не симметричному расположению дверей. Данное визуальное решение связано с тем, что автомобиль имеет спортивный дизайн, напоминающий суперкар. На тизере видно, что на нижних сторонах дверей разместится светодиодная подсветка, активирующаяся при их открытии.

Презентация Hyundai Veloster состоится в рамках автомобильного салона в Детройте в начале следующего года. На рынке Китая и США он появится только к середине лета. Инсайдеры сообщают, что хэтчбек нового поколения получит уникальный дизайн интерьера, обусловленный наличием большой торпеды с монитором на 9 дюймов. Из особенностей стоит также выделить климат-контроль на две зоны.

В России хэтчбек появится в начале лета следующего года по стоимости в 1,4 миллиона рублей. По поводу количества вариаций транспортного средства пока ничего не сообщается.

Автор: Махов Артем
Вчера, 23:21
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