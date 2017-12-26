Ксения Собчак прошла регистрацию на президентские выборы в РФ
ЦИК одобрил документы Ксении Собчак, которая успешно прошла регистрацию на президентские выборы в РФ. Теледиве, в отличие от Алексея Навального, позволили открыть спецсчёт, чтобы она могла сформировать избирательный фонд для старта официальной кампании и сбора подписей для своей поддержки.
Ксения Собчак идёт на выборы от непарламентского политического блока «Гражданская инициатива», потому ей нужно будет собрать подписей от минимум 100 тыс. граждан, притом что от каждого региона их количество не может превышать 2,5 тысячи. Поскольку финансировать подписные листы будет избирательный фонд, Ксения Собчак сумеет приступить к данному этапу продвижения своей кандидатуры на президентские выборы только после открытия избирательного счёта.
Ксения Собчак идёт на выборы от непарламентского политического блока «Гражданская инициатива», потому ей нужно будет собрать подписей от минимум 100 тыс. граждан, притом что от каждого региона их количество не может превышать 2,5 тысячи. Поскольку финансировать подписные листы будет избирательный фонд, Ксения Собчак сумеет приступить к данному этапу продвижения своей кандидатуры на президентские выборы только после открытия избирательного счёта.
Автор: Воробьева Алина