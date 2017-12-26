Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.54 USD 57.73
Курс валют на 27.12.2017
exclusive / Происшествия

На Урале перед судом предстанет до смерти напоившая грудничка водкой мать
В Челябинской области правоохранители завершили расследование уголовного дела, возбужденного против 39-летней женщины, подозреваемой в убийстве собственного ребенка. Мать в качестве успокоительного для 6-месячного малыша несколько раз использовала водку, из-за чего он умер от алкогольной интоксикации.

На Урале перед судом предстанет до смерти напоившая грудничка водкой мать


Трагическое происшествие случилось в мае 2017 года. По версии следствия, женщина, чтобы усыпить младенца, проснувшегося среди ночи, дала ему чайную ложку спиртного напитка. Ранним утром она решила снова успокоить полугодовалого ребенка таким способом, но уже налила водку ему в бутылочку. От отравления алкоголем мальчик скончался. Как показала экспертиза, грудничок получил порядка 33,86 мл чистого спирта.

Подозреваемая признала вину и попросила снисхождения, так как у нее есть еще 9-летняя дочь и 3-летний сын от первого брака. Отец погибшего малыша на момент его смерти находился в другом городе на работе.

Расследование по данному делу завершено, и все материалы переданы в один из районных судов Челябинской области. Жительница Урала может получить срок за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и жестокое обращение с ребенком, а также за причинение смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области мать лечила 8-летнюю дочь водкой.
Автор: Чупира Марьяна
Вчера, 17:07
Читайте также
Загрузка...
МИД РФ предупредил россиян о возможных проблемах
В ЕС прокомментировали отказ ЦИК допустить
Политолог: ЕС поставил жителей Украины в
Датский бренд обуви ЕССО представил коллекцию
Захаровой присвоен дипломатический ранг
Умер основатель Aviasales Константин Калинов
"Яндекс" назвал самые знаковые события уходящего
Ксения Собчак прошла регистрацию на президентские
Эксперты: В РФ будет сложнее выйти на пенсию
Минпромторг РФ субсидирует стоимость автомобилей
Один из создателей Рунета Валерий Бардин умер в
Совфед поддержал закон о ежемесячных выплатах при
Добавление комментария
Последние новости
27.12, 03:03 Алена Свиридова рассказала, что не собирается замуж
27.12, 02:30 «Дом-2»: Катя Жужа покидает проект ради любви к своему
27.12, 02:00 В Индии готовят к премьере 9-местный кроссовер Mahindra
27.12, 01:27 «АвтоВАЗ» отправил в Алжир 20 000 кузовов Renault Logan
27.12, 01:01 Самые опасные моменты 2017 года в Нюрбургринге
27.12, 00:32 Французский актер Жерар Депардье 27 декабря отмечает
26.12, 23:57 Эммануил Виторган 27 декабря отмечает 78-летие
26.12, 23:41 СМИ: Сын Спартака Мишулина оказался популярнее Дианы
26.12, 23:21 Hyundai Veloster представили со светодиодной подсветкой
26.12, 23:00 Ученые: Мозг и сознание функционируют после клинической
26.12, 22:40 Сторонники теории заговора сообщили об обитании людей и
26.12, 22:20 Анджелина Джоли и Брэд Питт снова будут встречать Новый
26.12, 22:00 Ученые доказали образование алмазов вследствие
26.12, 21:42 Максим Галкин показал на видео как радуется снегу
26.12, 21:24 В Ростовской области ребенка чуть не загрызли крысы по
26.12, 21:20 NASA: Конец света наступит 1 февраля 2019 года
26.12, 21:18 «Доктор Кто» показал регенерацию главного героя в женщину
26.12, 21:15 В Украине экс-супруг облил бывшую жену кислотой из-за
26.12, 21:12 В Омске камера видеонаблюдения сняла массовую драку на
26.12, 21:01 СМИ: Пентагон запасает в Неваде сплавы инопланетного