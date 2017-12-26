На Урале перед судом предстанет до смерти напоившая грудничка водкой мать
В Челябинской области правоохранители завершили расследование уголовного дела, возбужденного против 39-летней женщины, подозреваемой в убийстве собственного ребенка. Мать в качестве успокоительного для 6-месячного малыша несколько раз использовала водку, из-за чего он умер от алкогольной интоксикации.
Трагическое происшествие случилось в мае 2017 года. По версии следствия, женщина, чтобы усыпить младенца, проснувшегося среди ночи, дала ему чайную ложку спиртного напитка. Ранним утром она решила снова успокоить полугодовалого ребенка таким способом, но уже налила водку ему в бутылочку. От отравления алкоголем мальчик скончался. Как показала экспертиза, грудничок получил порядка 33,86 мл чистого спирта.
Подозреваемая признала вину и попросила снисхождения, так как у нее есть еще 9-летняя дочь и 3-летний сын от первого брака. Отец погибшего малыша на момент его смерти находился в другом городе на работе.
Расследование по данному делу завершено, и все материалы переданы в один из районных судов Челябинской области. Жительница Урала может получить срок за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и жестокое обращение с ребенком, а также за причинение смерти по неосторожности.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области мать лечила 8-летнюю дочь водкой.
Трагическое происшествие случилось в мае 2017 года. По версии следствия, женщина, чтобы усыпить младенца, проснувшегося среди ночи, дала ему чайную ложку спиртного напитка. Ранним утром она решила снова успокоить полугодовалого ребенка таким способом, но уже налила водку ему в бутылочку. От отравления алкоголем мальчик скончался. Как показала экспертиза, грудничок получил порядка 33,86 мл чистого спирта.
Подозреваемая признала вину и попросила снисхождения, так как у нее есть еще 9-летняя дочь и 3-летний сын от первого брака. Отец погибшего малыша на момент его смерти находился в другом городе на работе.
Расследование по данному делу завершено, и все материалы переданы в один из районных судов Челябинской области. Жительница Урала может получить срок за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и жестокое обращение с ребенком, а также за причинение смерти по неосторожности.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области мать лечила 8-летнюю дочь водкой.
Автор: Чупира Марьяна