В Сети показали видео с новым Nokia 9
В Сети появился первый ролик с Nokia 9. На видео запечатлен не только внешний вид девайса, но и его разборка.
Nokia 9 получит безрамочный дисплей с диагональю 5,5 дюйма. Представители компании ранее сообщали, что намерены применять в новых гаджетах только экраны OLED. Особенностью аппарата станет встроенная память на 128 гигабайт. Кроме того, в нем установят аккумулятор на 3250 миллиампер часов.
В HMD Global отметили, что в аппаратах новой серии будут использовать камеры нового поколения с разрешением в 14 мегапикселей и сдвоенным объективом. Вместе с ними будут устанавливать светодиодную подсветку на передней и задней панелях. На ролике видно, что на корпусе Nokia 9 будет находиться только кнопка включения и выключения. Под задней камерой разместится сенсор отпечатков пальцев. Боковые панели прибора будут выполнены из специального материала, по тактильным ощущениям напоминающего матовый пластик.
В России новый девайс должен появиться в апреле следующего года. По поводу его стоимости пока ничего не сообщается. Он будет продаваться в классической для концерна гамме, состоящей из салатового, красного, серого и черного цветов.
Nokia 9 получит безрамочный дисплей с диагональю 5,5 дюйма. Представители компании ранее сообщали, что намерены применять в новых гаджетах только экраны OLED. Особенностью аппарата станет встроенная память на 128 гигабайт. Кроме того, в нем установят аккумулятор на 3250 миллиампер часов.
В HMD Global отметили, что в аппаратах новой серии будут использовать камеры нового поколения с разрешением в 14 мегапикселей и сдвоенным объективом. Вместе с ними будут устанавливать светодиодную подсветку на передней и задней панелях. На ролике видно, что на корпусе Nokia 9 будет находиться только кнопка включения и выключения. Под задней камерой разместится сенсор отпечатков пальцев. Боковые панели прибора будут выполнены из специального материала, по тактильным ощущениям напоминающего матовый пластик.
В России новый девайс должен появиться в апреле следующего года. По поводу его стоимости пока ничего не сообщается. Он будет продаваться в классической для концерна гамме, состоящей из салатового, красного, серого и черного цветов.
Автор: Махов Артем