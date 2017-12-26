Компания Apple заблокировала iPad одного из пользователей на 47 лет
Компания Apple заблокировала iPad одного из многочисленных пользователей на целых 47 лет. Информация об этом появилась от самого обиженного владельца гаджета в социальных сетях.
Как пояснил пользователь, он действительно не включал iPad более трех лет, а когда достал планшет, то запустить его было практически невозможно. После подзарядки и включения устройство отказывалось работать и рекомендовало владельцу попытаться сделать это спустя 47 лет. Вначале обладатель планшетного компьютера решил, что это просто баг, однако ни перезагрузки, ни другие попытки запустить гаджет не увенчались успехом.
Владелец iPad рассказал о своей проблеме фолловерам одного из популярных форумов. Пользователи порекомендовали либо подождать указанный срок, либо решить проблему быстрее, но затратным по времени способом. Оказалось, что можно подключить гаджет к компьютеру с iTunes и провести синхронизацию данных. После этого планшет установит правильное время и дату, и проблема будет решена.
По словам подписчиков, сама уязвимость возникла с iPad, поскольку он полностью разрядился, вследствие чего попал в некую временную петлю. После первого включения гаджет перепутал даты и решил, что на дворе 1 января 1970 года. Как следствие он предложил владельцу дождаться конца 2017 года. По словам сетевых экспертов, если попытаться просто выставить правильную дату, гаджеты на iOS 9 будут в любом случае будут работать «криво», продолжая выдавать неправильное время.
Между тем Apple получила патент на уникальную навигационную систему для беспилотников.
Как пояснил пользователь, он действительно не включал iPad более трех лет, а когда достал планшет, то запустить его было практически невозможно. После подзарядки и включения устройство отказывалось работать и рекомендовало владельцу попытаться сделать это спустя 47 лет. Вначале обладатель планшетного компьютера решил, что это просто баг, однако ни перезагрузки, ни другие попытки запустить гаджет не увенчались успехом.
Владелец iPad рассказал о своей проблеме фолловерам одного из популярных форумов. Пользователи порекомендовали либо подождать указанный срок, либо решить проблему быстрее, но затратным по времени способом. Оказалось, что можно подключить гаджет к компьютеру с iTunes и провести синхронизацию данных. После этого планшет установит правильное время и дату, и проблема будет решена.
По словам подписчиков, сама уязвимость возникла с iPad, поскольку он полностью разрядился, вследствие чего попал в некую временную петлю. После первого включения гаджет перепутал даты и решил, что на дворе 1 января 1970 года. Как следствие он предложил владельцу дождаться конца 2017 года. По словам сетевых экспертов, если попытаться просто выставить правильную дату, гаджеты на iOS 9 будут в любом случае будут работать «криво», продолжая выдавать неправильное время.
Между тем Apple получила патент на уникальную навигационную систему для беспилотников.
Автор: Нина Лукашева