Вышел первый джейлбрейк для всех iPhone на iOS 11
Программист Дж. Левин презентовал новую модификацию своей сервисной программы LiberiOS, посредством которой можно установить на iPhone X джейлбрейк. Кроме «десятки» от корпорации Apple, утилита позволяет инсталлировать альтернативный вариант прошивки на иные устройства, управляемые iOS 11.0-11.1.2.
Для создания новой LiberiOS Дж. Левин применял уязвимость последней версии Apple ОС. Специалист отметил, что джейлбрейк может функционировать лишь до перезагрузки iPhone, что означает необходимость пользователю после включения гаджета снова осуществлять процедуру получения спецправ. Разработчик также предупредил владельцев указанных моделей устройств, что установку программы они будут производить под свою ответственность, потому порекомендовал сперва сделать бекап.
Тем временем в «яблочной» корпорации продолжают активно бороться с создателями джейлбрейка, так как с помощью данной операции можно сделать доступной файловую систему девайса, расширив его возможности.
Напомним, с помощью аппаратов iPhone можно добывать цифровую валюту.
Для создания новой LiberiOS Дж. Левин применял уязвимость последней версии Apple ОС. Специалист отметил, что джейлбрейк может функционировать лишь до перезагрузки iPhone, что означает необходимость пользователю после включения гаджета снова осуществлять процедуру получения спецправ. Разработчик также предупредил владельцев указанных моделей устройств, что установку программы они будут производить под свою ответственность, потому порекомендовал сперва сделать бекап.
Тем временем в «яблочной» корпорации продолжают активно бороться с создателями джейлбрейка, так как с помощью данной операции можно сделать доступной файловую систему девайса, расширив его возможности.
Напомним, с помощью аппаратов iPhone можно добывать цифровую валюту.
Автор: Воробьева Алина