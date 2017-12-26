Oppo выпустила на рынок смартфоны А75 и А75s с 32 и 64 Гб памяти
Китайская компания Oppo выпустила на тайваньский рынок два смартфона, речь идёт о моделях A75 и A75s. Гаджеты имеют соответственно 32 и 64 Гб памяти, новинки получили современный процессор Media Tek Helio P23.
Обе модели, как сообщают эксперты, имеют 6-дюймовые экраны с разрешением 1080 х 2160 пикселей. Объём оперативной памяти обоих изделий составляет 4 Гб. Модели A75 и A75s получили специальную сэлфи-камеру на 20 мегапикселей. Основу гаджетов составляет операционная система Android 7.1 Nougat. Гаджеты получили аккумулятор емкостью 3200 мАч, размеры корпусов новых изделий 156,5 x 76 x 7,5 мм. Вес обеих гаджетов составляет 152 грамма. Смартфоны будут производиться в двух цветах: золотистом и черном.
Модели получили сканер отпечатка пальцев, он находится на задней панели. В розничной сети модель A75 предлагается за 365 долларов, A75s - 400 долларов. Смартфоны уже поступили в салоны Тайваня, специализирующихся на реализации мобильных устройств сотовой связи, имеющих прямой выход во всемирную сеть интернет.
Обе модели, как сообщают эксперты, имеют 6-дюймовые экраны с разрешением 1080 х 2160 пикселей. Объём оперативной памяти обоих изделий составляет 4 Гб. Модели A75 и A75s получили специальную сэлфи-камеру на 20 мегапикселей. Основу гаджетов составляет операционная система Android 7.1 Nougat. Гаджеты получили аккумулятор емкостью 3200 мАч, размеры корпусов новых изделий 156,5 x 76 x 7,5 мм. Вес обеих гаджетов составляет 152 грамма. Смартфоны будут производиться в двух цветах: золотистом и черном.
Модели получили сканер отпечатка пальцев, он находится на задней панели. В розничной сети модель A75 предлагается за 365 долларов, A75s - 400 долларов. Смартфоны уже поступили в салоны Тайваня, специализирующихся на реализации мобильных устройств сотовой связи, имеющих прямой выход во всемирную сеть интернет.
Автор: Семен Зайцев