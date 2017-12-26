Эвелина Бледанс показала длинные ноги в коротком платье
Эвелина Бледанс показала длинные ноги в коротком платье. На своей странице в Instagram актриса и телеведущая обнародовала снимок, на котором позирует в наряде, выбранном ею на Новый год.
«Все уже успели подобрать наряды к Новому году? Я приобрела красочное платье от одного из столичных магазинов, в котором сейчас можно купить одежду со скидкой. Многие бутики пытаются распродать старые коллекции, но в них можно найти отличные вещи», - написала Бледанс под фото.
Поклонники отметили, что телеведущая и актриса отлично выглядит в свои годы. Короткое платье подчеркнуло ее длинные ноги, которые также оценили фанаты. Публикация за считанные минуты собрала более тысячи лайков. В предыдущей публикации Бледанс похвасталась коллекцией обуви, которую она выложила под новогодней елкой.
«Все уже успели подобрать наряды к Новому году? Я приобрела красочное платье от одного из столичных магазинов, в котором сейчас можно купить одежду со скидкой. Многие бутики пытаются распродать старые коллекции, но в них можно найти отличные вещи», - написала Бледанс под фото.
Поклонники отметили, что телеведущая и актриса отлично выглядит в свои годы. Короткое платье подчеркнуло ее длинные ноги, которые также оценили фанаты. Публикация за считанные минуты собрала более тысячи лайков. В предыдущей публикации Бледанс похвасталась коллекцией обуви, которую она выложила под новогодней елкой.
Автор: Махов Артем