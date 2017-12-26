Юрий Антонов отказался от концертов после «серьезного удара судьбы»
Легендарный певец и композитор Юрий Антонов никогда не выносил на публику подробности личной жизни и не рассказывал о своих проблемах. Заглянув на эфир программы Бориса Корчевникова, 72-летний музыкант признался, что покинул сцену из-за «удара судьбы» - серьезной болезни, спровоцировавшей частичную глухоту правого уха.
Юрий Антонов почти 50 лет выступал на сцене. Поклонники ничего не знали о его личной жизни, поэтому приписывали артисту романы со многими звездами, включая и Аллу Пугачеву. Музыкант был трижды женат, имеет двоих детей, но не желает посвящать в вопросы, касающиеся семьи, посторонних.
Антонов ушел со сцены, отказывается выступать, полностью посвятив время здоровью. Ходили слухи, что певец перенес инфаркт, но он рассказал, что у него были проблемы с вестибулярным аппаратом. Болезнь дала осложнения, и 72-летний композитор частично оглох на правое ухо. Однако Антонов не унывает и старается ко всему относиться с пониманием. В беседе с Корчевниковым он отметил: «Я перенес серьезный удар судьбы», добавив, что в таком солидном возрасте, как у него, все старые травмы дают о себе знать.
Юрий Антонов почти 50 лет выступал на сцене. Поклонники ничего не знали о его личной жизни, поэтому приписывали артисту романы со многими звездами, включая и Аллу Пугачеву. Музыкант был трижды женат, имеет двоих детей, но не желает посвящать в вопросы, касающиеся семьи, посторонних.
Антонов ушел со сцены, отказывается выступать, полностью посвятив время здоровью. Ходили слухи, что певец перенес инфаркт, но он рассказал, что у него были проблемы с вестибулярным аппаратом. Болезнь дала осложнения, и 72-летний композитор частично оглох на правое ухо. Однако Антонов не унывает и старается ко всему относиться с пониманием. В беседе с Корчевниковым он отметил: «Я перенес серьезный удар судьбы», добавив, что в таком солидном возрасте, как у него, все старые травмы дают о себе знать.
Автор: Чупира Марьяна