Сергей Лазарев станет гостем новогоднего выпуска шоу "Секрет на миллион"
Сергей Лазарев анонсировал свое участие в новогоднем выпуске программы «Секрет на миллион». По словам певца, он намерен ответить на самые каверзные вопросы ведущей Леры Кудрявцевой.
«Новогодний эфир состоится 30 декабря в 17:00 по Москве. Приглашаю всех посмотреть на то, как я буду отвечать на вопросы Кудрявцевой. Могу заверить, что будет очень интересно», - рассказал Лазарев под обнародованным в Instagram анонсом.
Поклонники отметили, что эфир станет сенсационным, так как ранее Кудрявцева и Лазарев имели любовные отношения. Сам певец не стал комментировать такие громкие предположения. Публикация за считанные минуты собрала более 20 тысяч просмотров. Фанаты отметили, что обязательно посмотрят шоу с участием Лазарева.
«Новогодний эфир состоится 30 декабря в 17:00 по Москве. Приглашаю всех посмотреть на то, как я буду отвечать на вопросы Кудрявцевой. Могу заверить, что будет очень интересно», - рассказал Лазарев под обнародованным в Instagram анонсом.
Поклонники отметили, что эфир станет сенсационным, так как ранее Кудрявцева и Лазарев имели любовные отношения. Сам певец не стал комментировать такие громкие предположения. Публикация за считанные минуты собрала более 20 тысяч просмотров. Фанаты отметили, что обязательно посмотрят шоу с участием Лазарева.
Автор: Махов Артем