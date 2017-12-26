СМИ: Цымбалюк-Романовская опубликованным фото с женатым 71-летним режиссёром дала повод к новым слухам
Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась с пользователями Сети новым фото, на котором она запечатлена в компании 71-летнего состоятельного режиссёра. Это породило в СМИ новые слухи о её корыстных мотивах в отношении немолодого и женатого представителя отечественного кинематографа.
На снимке, который через некоторое время был удалён из аккаунта в Facebook, Цымбалюк-Романовская и кинорежиссёр запечатлены в момент беседы, которая, судя по радостным выражениям их лиц, обоим доставляет удовольствие. Как сообщает портал «Дни.Ru», обмен подобными лучезарными улыбками чреват для некоторых представителей мужского пола потерей имущества и одинокой старостью.
Ранее СМИ раскритиковали Бабкину за неудачный наряд.
На снимке, который через некоторое время был удалён из аккаунта в Facebook, Цымбалюк-Романовская и кинорежиссёр запечатлены в момент беседы, которая, судя по радостным выражениям их лиц, обоим доставляет удовольствие. Как сообщает портал «Дни.Ru», обмен подобными лучезарными улыбками чреват для некоторых представителей мужского пола потерей имущества и одинокой старостью.
Ранее СМИ раскритиковали Бабкину за неудачный наряд.
Автор: Воробьева Алина