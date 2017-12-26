СМИ: Сын Спартака Мишулина оказался популярнее Дианы Шурыгиной
Массмедиа сообщают, что телепередача с сыном известного советского актера Спартака Мишулина затмил по популярности историю Дианы Шурыгиной. Скандал в семье Мишулина превзошел историю девушки из российской глубинки.
Из 20 наиболее популярных телешоу у россиян история сына Спартака Мишулина «побила» историю Шурыгиной. В ТОП-20 наиболее популярных программ 2017 года включены продукты двух телеканалов, причём Первый занял сразу 16 позиций в рейтинге. Из четырех оставшихся программы представлены каналом «Россия 1». Отмечено, что за вычетом традиционных лидеров рейтинга (прямая трансляция парада Победы и следующий за ним выпуск новостей) набирает баллы вызывающий максимальный интерес россиян документальный сериал Оливера Стоуна о Владимире Владимировиче Путине. В категории развлекательных передач лучше всех признано шоу Максима Галкина «Лучше всех». Отмечена и популярность и телепередача «Голос».
Среди наиболее успешных ток-шоу 2017 года называется выпуск программы Дмитрия Борисова «Пусть говорят», программа была посвящена тайнам семьи Спартака Мишулина. Передача потеснила в рейтинге ту же программу, которую вёл Андрей Малахов о Диане Шурыгиной.
Из 20 наиболее популярных телешоу у россиян история сына Спартака Мишулина «побила» историю Шурыгиной. В ТОП-20 наиболее популярных программ 2017 года включены продукты двух телеканалов, причём Первый занял сразу 16 позиций в рейтинге. Из четырех оставшихся программы представлены каналом «Россия 1». Отмечено, что за вычетом традиционных лидеров рейтинга (прямая трансляция парада Победы и следующий за ним выпуск новостей) набирает баллы вызывающий максимальный интерес россиян документальный сериал Оливера Стоуна о Владимире Владимировиче Путине. В категории развлекательных передач лучше всех признано шоу Максима Галкина «Лучше всех». Отмечена и популярность и телепередача «Голос».
Среди наиболее успешных ток-шоу 2017 года называется выпуск программы Дмитрия Борисова «Пусть говорят», программа была посвящена тайнам семьи Спартака Мишулина. Передача потеснила в рейтинге ту же программу, которую вёл Андрей Малахов о Диане Шурыгиной.
Автор: Семен Зайцев