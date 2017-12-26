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Известная актриса из «Тихого Дона» Зинаида Кириенко сломала ногу на корпоративе
84-летняя Зинаида Кириенко, полюбившаяся зрителям по созданным ею ярким персонажам из фильмов «Тихий Дон», «Любовь земная», на корпоративе сломала ногу. Как пишет Life.ru, инцидент случился 25 декабря в ресторане, расположенном на Гончарной улице.

Известная актриса из «Тихого Дона» Зинаида Кириенко сломала ногу на корпоративе


Сразу актрисе показалось, что она просто подвернула ногу. Однако сильные боли заставили Кириенко обратиться за помощью к медикам. В больнице знаменитости диагностировали перелом правой лодыжки, но, к счастью, удалось обойтись без оперативного вмешательства.

Четыре года назад у актрисы случилась подобная травма: она, спускаясь со сцены после произнесенной приветственной речи на кинофоруме в Светлогорске, оступилась и упала. Лишь возвращаясь в Москву, Зинаида Кириенко почувствовала, что у нее что-то с ногой. Знаменитость рассказала, что сразу не почувствовала боли и даже сама ушла. «Только с самолета меня уже на коляске вывезли», - добавила именитая актриса.
Автор: Чупира Марьяна
Вчера, 16:43
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