Известная актриса из «Тихого Дона» Зинаида Кириенко сломала ногу на корпоративе
84-летняя Зинаида Кириенко, полюбившаяся зрителям по созданным ею ярким персонажам из фильмов «Тихий Дон», «Любовь земная», на корпоративе сломала ногу. Как пишет Life.ru, инцидент случился 25 декабря в ресторане, расположенном на Гончарной улице.
Сразу актрисе показалось, что она просто подвернула ногу. Однако сильные боли заставили Кириенко обратиться за помощью к медикам. В больнице знаменитости диагностировали перелом правой лодыжки, но, к счастью, удалось обойтись без оперативного вмешательства.
Четыре года назад у актрисы случилась подобная травма: она, спускаясь со сцены после произнесенной приветственной речи на кинофоруме в Светлогорске, оступилась и упала. Лишь возвращаясь в Москву, Зинаида Кириенко почувствовала, что у нее что-то с ногой. Знаменитость рассказала, что сразу не почувствовала боли и даже сама ушла. «Только с самолета меня уже на коляске вывезли», - добавила именитая актриса.
Сразу актрисе показалось, что она просто подвернула ногу. Однако сильные боли заставили Кириенко обратиться за помощью к медикам. В больнице знаменитости диагностировали перелом правой лодыжки, но, к счастью, удалось обойтись без оперативного вмешательства.
Четыре года назад у актрисы случилась подобная травма: она, спускаясь со сцены после произнесенной приветственной речи на кинофоруме в Светлогорске, оступилась и упала. Лишь возвращаясь в Москву, Зинаида Кириенко почувствовала, что у нее что-то с ногой. Знаменитость рассказала, что сразу не почувствовала боли и даже сама ушла. «Только с самолета меня уже на коляске вывезли», - добавила именитая актриса.
Автор: Чупира Марьяна