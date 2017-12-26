Умер основатель Aviasales Константин Калинов
Константин Калинов, являющийся основателем Aviasales, сегодня скончался. По информации от коллег, на протяжении нескольких месяцев он находился на лечении от тяжелого недуга.
Точные сведения о причинах смерти Калинова пока обнародованы не были. По информации от родственников, он скончался в возрасте 40 лет. В апреле текущего года он покинул компанию Aviasales. Перед этим он инвестировал в бренд примерно 10 миллионов долларов, получил шестикратный доход всего за несколько месяцев.
Сайт Aviasales был запущен в 2007 году. Изначально он позиционировался, как личный блог Калинова. В процессе развития он начал публиковать рекламу нескольких авиаперевозчиков. Позднее он стал вице-президентом компании, однако покинул пост, а на его место пришел Макс Крайнов. Комментарии по поводу дальнейшей судьбы Aviasales пока не поступали.
Точные сведения о причинах смерти Калинова пока обнародованы не были. По информации от родственников, он скончался в возрасте 40 лет. В апреле текущего года он покинул компанию Aviasales. Перед этим он инвестировал в бренд примерно 10 миллионов долларов, получил шестикратный доход всего за несколько месяцев.
Сайт Aviasales был запущен в 2007 году. Изначально он позиционировался, как личный блог Калинова. В процессе развития он начал публиковать рекламу нескольких авиаперевозчиков. Позднее он стал вице-президентом компании, однако покинул пост, а на его место пришел Макс Крайнов. Комментарии по поводу дальнейшей судьбы Aviasales пока не поступали.
Автор: Махов Артем