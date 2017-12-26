Сегодня скончался известный композитор Владимир Шаинский
Сегодня скончался известный советский и российский композитор Владимир Шаинский. По информации от родственников, причиной его смерти стало длительное заболевание.
Шаинский скончался на 93-м году жизни. Ранее в прессе появлялись сообщение о том, что его госпитализировали из-за проблем со здоровьем. Пока официальные комментарии по поводу причин смерти композитора обнародованы не были.
Владимир Шаинский писал музыку ко многим советским и российским мультфильмам, среди которых «Чунга-Чанга», «Крокодил Гена», «Крошка Енот» и многие другие. В 1986 году он получил звание Народного артиста РСФСР.
Шаинский скончался на 93-м году жизни. Ранее в прессе появлялись сообщение о том, что его госпитализировали из-за проблем со здоровьем. Пока официальные комментарии по поводу причин смерти композитора обнародованы не были.
Владимир Шаинский писал музыку ко многим советским и российским мультфильмам, среди которых «Чунга-Чанга», «Крокодил Гена», «Крошка Енот» и многие другие. В 1986 году он получил звание Народного артиста РСФСР.
Автор: Махов Артем