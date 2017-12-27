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Самые опасные моменты 2017 года в Нюрбургринге представили в 10-минутном видео
В Сети разместили 10-минутный видеоролик, на нём запечатлены самые зрелищные и опасные ситуации на участках трассы Formula I, включая сегмент «Северная петля». В ролике представлены суперкары, хот-хэтчи и новинки от BMW и Porshe.

Самые опасные моменты 2017 года в Нюрбургринге представили в 10-минутном видео

В видеосюжетах представлены аварийные моменты, которые могли привести к серьезным последствиям на трассе в Нюрбургринге. Зрителям предоставляется возможность увидеть уникальные ретро-автомобили, а также концепткары западногерманских компаний. Подборка наиболее зрелищных аварийных моментов снималась несколькими видеокамерами на протяжении 2017 года. Ролик размещен на хостинге YouTube, на канале EMS Nordschleife TV.

Самые опасные моменты 2017 года в Нюрбургринге представили в 10-минутном видео

Особо отмечено, что наиболее опасный участок, называемый «Северная петля» в Нюрбургринге, на формульной трассе в Германии, в настоящее время закрыт на зимний период. Открытие трассы в ФРГ состоится в апреле 2018 года. В том же году состоится немецкий этап королевский гонок Formula I.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 01:01
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