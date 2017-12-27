«АвтоВАЗ» отправил в Алжир 20 000 кузовов Renault Logan
Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» отправил на завод Renault, расположенный в городе Оран в Алжире, юбилейный 20-тысячный кузов собственного производства, предназначенный для модели Logan, известный под названием Symbol. Сварочные работы и покраску экспортной продукции производят специалисты завода в Тольятти.
С середины сентября 2017 года предприятие усилило производственные мощности почти в два раза и теперь может выпускать до 120 кузовов в сутки. Модернизация цехов «АвтоВАЗа» позволила перевыполнить план на уходящий год более, чем на 14 000 экземпляров. На сегодняшний день российское отделение Renault весь модельный ряд и около 190 наименований комплектующих отправляет на экспорт.
Представительство компании в Алжире уже получило 20 000 окрашенных и сваренных кузовов для Renault Logan. Российская продукция Тольяттинского завода «АвтоВАЗ» пользуется спросом, что указывает на ее высокое качество и соответствие мировым стандартам. Готовые изделия доставляют по железной дороге контейнерным поездом до порта Новороссийск, а затем по морю – до алжирского порта Арзев.
С середины сентября 2017 года предприятие усилило производственные мощности почти в два раза и теперь может выпускать до 120 кузовов в сутки. Модернизация цехов «АвтоВАЗа» позволила перевыполнить план на уходящий год более, чем на 14 000 экземпляров. На сегодняшний день российское отделение Renault весь модельный ряд и около 190 наименований комплектующих отправляет на экспорт.
Представительство компании в Алжире уже получило 20 000 окрашенных и сваренных кузовов для Renault Logan. Российская продукция Тольяттинского завода «АвтоВАЗ» пользуется спросом, что указывает на ее высокое качество и соответствие мировым стандартам. Готовые изделия доставляют по железной дороге контейнерным поездом до порта Новороссийск, а затем по морю – до алжирского порта Арзев.
Автор: Чупира Марьяна