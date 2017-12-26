Захаровой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника I класса
Указом главы государства Владимира Путина Марии Захаровой повысили класс её дипломатического чина. Теперь представитель МИД является чрезвычайным и полномочным посланником не II, а I ранга.
Кроме того, этот же указ Владимира Путина предполагает присвоение ранга чрезвычайного и полномочного посла таким дипломатам, как Владимир Барбин, Нурмахмад Холов и Леван Джагарян, а также заместителю руководителя Минэнерго Юрию Сентюрину.
Мария Захарова является не только выдающимся политическим деятелем, но и эффектной женщиной. Так, на премии «Золотой граммофон» она затмила многих звёзд шоу-бизнеса.
Кроме того, этот же указ Владимира Путина предполагает присвоение ранга чрезвычайного и полномочного посла таким дипломатам, как Владимир Барбин, Нурмахмад Холов и Леван Джагарян, а также заместителю руководителя Минэнерго Юрию Сентюрину.
Мария Захарова является не только выдающимся политическим деятелем, но и эффектной женщиной. Так, на премии «Золотой граммофон» она затмила многих звёзд шоу-бизнеса.
Автор: Воробьева Алина