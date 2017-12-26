Во Флориде миллионер подарил сыну на 12-летие танец двух стриптизерш
Марк Элалуф, один из американских миллионеров, подарил своему 12-летнему сыну эксклюзивный танец двух стриптизерш. Полуобнажённые девушки пришли на «детский утренник», исполнив композицию с виновником торжества.
Танец двух девушек состоялся под восторженные возгласы друзей, приглашенных 68-летним миллионером, проживающего со своей семьёй в штате Флорида. Богач организовал в честь своего сына вечеринку в Майами, торжество прошло на яхте миллионера. Присутствовало множество гостей. Отмечено, что одним из самых эффектных подарков отца стал приватный танец в исполнении двух профессиональных стриптизерш.
Масс-медиа отмечают, что сыну американского миллионера исполнилось всего 12 лет. В скором времени в Сети разместили эксклюзивные видеокадры с вечеринки.
Танец двух девушек состоялся под восторженные возгласы друзей, приглашенных 68-летним миллионером, проживающего со своей семьёй в штате Флорида. Богач организовал в честь своего сына вечеринку в Майами, торжество прошло на яхте миллионера. Присутствовало множество гостей. Отмечено, что одним из самых эффектных подарков отца стал приватный танец в исполнении двух профессиональных стриптизерш.
Масс-медиа отмечают, что сыну американского миллионера исполнилось всего 12 лет. В скором времени в Сети разместили эксклюзивные видеокадры с вечеринки.
Автор: Семен Зайцев