Жители Симферополя сообщили о громком взрыве в городе
Жители Симферополя сообщили о громком взрыве в центре города. По информации от очевидцев, сила взрывной волны была настолько большой, что в домах начали трястись стены.
«В Симферополе на улице Маяковского погремел взрыв, который было слышно примерно в 16:00 по местному времени. В домах начали трястись окна, ввиду чего несколько человек даже вышли на улицу. Я вышла на балкон и увидела, что в небе была большая белая полоса. Со временем она растворилась в облаках, однако шум не прекращался несколько минут», - рассказала одна из очевидцев.
Правоохранительные органы Симферополя пока никак не прокомментировали инцидент. По предварительным данным, причиной шума могли быть взрывы петард или другой пиротехники.
«В Симферополе на улице Маяковского погремел взрыв, который было слышно примерно в 16:00 по местному времени. В домах начали трястись окна, ввиду чего несколько человек даже вышли на улицу. Я вышла на балкон и увидела, что в небе была большая белая полоса. Со временем она растворилась в облаках, однако шум не прекращался несколько минут», - рассказала одна из очевидцев.
Правоохранительные органы Симферополя пока никак не прокомментировали инцидент. По предварительным данным, причиной шума могли быть взрывы петард или другой пиротехники.
Автор: Махов Артем