Эммануил Виторган 27 декабря отмечает 78-летие
Эммануил Виторган, обладающий званием Народный артист РФ, любимец публики, снявшийся в более ста кинокартинах, сыгравший во многих спектаклях, 27 декабря отмечает 78-й день рождения. Каждого своего персонажа талантливый актер наделял своими аристократичными манерами, неповторимой статью и харизмой, влюбляя в них зрителя.
Виторган родился в 1939 году в Баку в еврейской семье инженера мукомольной промышленности и домохозяйки. Мальчика назвали Эммануилом в честь брата матери, погибшего во время гражданской войны при еврейских погромах в Одессе.
Окончив школу в Астрахани, Виторган отправился в Москву в театральный вуз, но провалил экзамены. Юноша не сдался, стал студентом курса Бориса Зона в ЛГИТМиК, успешно его закончил и начал работать по профессии. Эммануил Виторган называет себя больше театральным артистом, но его роли в кино многим хорошо запомнились, а персонажи, созданные актером, покоряют своей индивидуальностью и самобытностью до сих пор.
Во время учебы в Ленинградском ГИТМиК встретил свою первую супругу Тамару Румянцеву, подарившую ему дочь. В 1970 году их брак распался, а Эммануил Виторган познакомился с Аллой Балтер, ставшей для него любовью всей жизни. У самой красивой пары в СССР, как их называла публика, родился сын Максим. Супруги счастливо жили до 2000 года, до смерти Балтер. Сейчас 78-летний актер женат на Ирине Млодик, живет в Москве и не собирается уходить из любимой профессии.
Ранее Виторган рассказал, какую фамилию получил сын Ксении Собчак.
Виторган родился в 1939 году в Баку в еврейской семье инженера мукомольной промышленности и домохозяйки. Мальчика назвали Эммануилом в честь брата матери, погибшего во время гражданской войны при еврейских погромах в Одессе.
Окончив школу в Астрахани, Виторган отправился в Москву в театральный вуз, но провалил экзамены. Юноша не сдался, стал студентом курса Бориса Зона в ЛГИТМиК, успешно его закончил и начал работать по профессии. Эммануил Виторган называет себя больше театральным артистом, но его роли в кино многим хорошо запомнились, а персонажи, созданные актером, покоряют своей индивидуальностью и самобытностью до сих пор.
Во время учебы в Ленинградском ГИТМиК встретил свою первую супругу Тамару Румянцеву, подарившую ему дочь. В 1970 году их брак распался, а Эммануил Виторган познакомился с Аллой Балтер, ставшей для него любовью всей жизни. У самой красивой пары в СССР, как их называла публика, родился сын Максим. Супруги счастливо жили до 2000 года, до смерти Балтер. Сейчас 78-летний актер женат на Ирине Млодик, живет в Москве и не собирается уходить из любимой профессии.
Ранее Виторган рассказал, какую фамилию получил сын Ксении Собчак.
Автор: Чупира Марьяна