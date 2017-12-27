В Индии готовят к премьере 9-местный кроссовер Mahindra TUV300 Plus
В Индии автокомпания Mahindra готовит к премьере свой 9-местный кроссовер TUV300 Plus. Фотошпионы опубликовали первые снимки новинки во вторник, 26 декабря.
Согласно предоставленной инсайдерами информации, модель с приставкой Plus будут отличать от базовой версии увеличенный задний свес и неокрашенные бампера. Разработчики компании Mahindra оснастят TUV300 Plus 2-литровым дизельным мотором мощностью в 120 л/с, трансмиссией станет механика на 6 скоростей. Старт продаж 9-местного кроссовера запланирован на 2018 год.
Напомним, 7-местный внедорожник от Mercedes-Benz получил новую модификацию Grand Edition.
Согласно предоставленной инсайдерами информации, модель с приставкой Plus будут отличать от базовой версии увеличенный задний свес и неокрашенные бампера. Разработчики компании Mahindra оснастят TUV300 Plus 2-литровым дизельным мотором мощностью в 120 л/с, трансмиссией станет механика на 6 скоростей. Старт продаж 9-местного кроссовера запланирован на 2018 год.
Напомним, 7-местный внедорожник от Mercedes-Benz получил новую модификацию Grand Edition.
Автор: Воробьева Алина