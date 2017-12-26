Сын композитора Шаинского: Причиной смерти стало онкологическое заболевание
Сын Владимира Шаинского рассказал, что его отец скончался из-за онкологического заболевания. Вячеслав Шаинский также отметил, что композитор перенес сложную операцию, однако оставался в больнице до самой кончины.
Вячеслав Шаинский уточнил, что его отец скончался в клинике в США. По словам сына композитора, операция прошла давно, но он продолжал находиться на стационарном лечении. О месте похорон пока ничего не известно, так как для транспортировки тела в Россию потребуется оформление определенных документов.
12 декабря Владимиру Шаинскому исполнилось 92 года. По словам его сына, после операции он несколько раз приходил в себя, но его состояние стремительно ухудшалось. В ночь на сегодня он скончался в американской больнице.
Вячеслав Шаинский уточнил, что его отец скончался в клинике в США. По словам сына композитора, операция прошла давно, но он продолжал находиться на стационарном лечении. О месте похорон пока ничего не известно, так как для транспортировки тела в Россию потребуется оформление определенных документов.
12 декабря Владимиру Шаинскому исполнилось 92 года. По словам его сына, после операции он несколько раз приходил в себя, но его состояние стремительно ухудшалось. В ночь на сегодня он скончался в американской больнице.
Автор: Махов Артем