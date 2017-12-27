«Дом-2»: Катя Жужа покидает проект ради любви к своему избраннику
Катя Жужа, самая очаровательная ведущая реалити-шоу «Дом-2», как считают телезрители, покидает проект. Девушка сделала выбор в пользу любви, она уходит из программы, ставшей для неё родной.
Речь идёт о желании молодой женщины проводить всё своё время со своим возлюбленным. Катя Жужа сделала выбор в пользу любви. У девушки, как сообщается, возникли отношения с «одним из серьёзных мужчин», как заявляют СМИ. Жених телеведущей недоволен тем, что она находится вдали от него, на Сейшелах. Островная площадка в скором времени лишится очаровательной ведущей. Сама Жужа сообщила журналистам, что много времени работала в «Доме-2», проект стал для неё родным, «но нужно двигаться дальше».
Работа отнимает у девушки много времени, включая периодические поездки на Сейшелы. «У меня есть дочка, появился серьезный мужчина. Неделю назад он сказал: «Все, хватит! Налеталась!», - акцентировала внимание телеведущая. Ранее участник «Дома-2» Алексей Купин разместил в Сети эксклюзивное видео с Сейшелов.
Речь идёт о желании молодой женщины проводить всё своё время со своим возлюбленным. Катя Жужа сделала выбор в пользу любви. У девушки, как сообщается, возникли отношения с «одним из серьёзных мужчин», как заявляют СМИ. Жених телеведущей недоволен тем, что она находится вдали от него, на Сейшелах. Островная площадка в скором времени лишится очаровательной ведущей. Сама Жужа сообщила журналистам, что много времени работала в «Доме-2», проект стал для неё родным, «но нужно двигаться дальше».
Работа отнимает у девушки много времени, включая периодические поездки на Сейшелы. «У меня есть дочка, появился серьезный мужчина. Неделю назад он сказал: «Все, хватит! Налеталась!», - акцентировала внимание телеведущая. Ранее участник «Дома-2» Алексей Купин разместил в Сети эксклюзивное видео с Сейшелов.
Автор: Семен Зайцев