Французский актер Жерар Депардье 27 декабря отмечает 69-летие
Знаменитому французскому актеру Жерару Депардье 27 декабря исполняется 69 лет. Случайно попав к приятелю на занятия по актерскому мастерству, харизматичный юноша покорил преподавателя комедийным талантом.
Жерар Депардье родился в 1948 году в Шатору в семье фермера. В силу занятости родители не могли уделять детям много времени, поэтому мальчик долго не разговаривал, а потом стал заикаться. В школе будущий актер старательно учился, но вскоре покинул ее и стал работать в типографии и увлекся боксом.
В 17-летнем возрасте Депардье вместе с другом уехал в Париж, где приятель посещал школу театрального мастерства. Юноша посетил одно из занятий и покорил преподавателя талантом комика. Знаменитый Жан-Лорен Коше зачислил его в свою группу и даже оплатил услуги логопеда, чтобы избавить парня от дефектов речи. Благодарный ученик старался впитывать все знания опытного наставника. В театральной школе Депардье познакомился с будущей женой Элизабет Гинье, родившей ему сына и дочь.
Талантливый, харизматичный актер участвовал в картинах разнообразных жанров: комедиях, драмах, исторических кинолентах. За свою карьеру знаменитость снялся в более 150 фильмах и продолжает работать. 69-летний Жерар Депардье успешен не только в кино, но и в бизнесе: он владеет несколькими ресторанами, занимается виноделием. В 2013 году Россия предоставила ему гражданство, а еще звезда кино является почетным гражданином Бельгии.
Жерар Депардье родился в 1948 году в Шатору в семье фермера. В силу занятости родители не могли уделять детям много времени, поэтому мальчик долго не разговаривал, а потом стал заикаться. В школе будущий актер старательно учился, но вскоре покинул ее и стал работать в типографии и увлекся боксом.
В 17-летнем возрасте Депардье вместе с другом уехал в Париж, где приятель посещал школу театрального мастерства. Юноша посетил одно из занятий и покорил преподавателя талантом комика. Знаменитый Жан-Лорен Коше зачислил его в свою группу и даже оплатил услуги логопеда, чтобы избавить парня от дефектов речи. Благодарный ученик старался впитывать все знания опытного наставника. В театральной школе Депардье познакомился с будущей женой Элизабет Гинье, родившей ему сына и дочь.
Талантливый, харизматичный актер участвовал в картинах разнообразных жанров: комедиях, драмах, исторических кинолентах. За свою карьеру знаменитость снялся в более 150 фильмах и продолжает работать. 69-летний Жерар Депардье успешен не только в кино, но и в бизнесе: он владеет несколькими ресторанами, занимается виноделием. В 2013 году Россия предоставила ему гражданство, а еще звезда кино является почетным гражданином Бельгии.
Автор: Чупира Марьяна