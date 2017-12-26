В Армавире в снегу на обочине обнаружили тело замёрзшего мужчины
В Армавире нашли тело замёрзшего мужчины, лежащее в снегу на обочине автодороги. Очевидцы вызвали сотрудников экстренных служб, но человек к моменту его обнаружения был уже мёртв.
Медики пояснили, что смерть мужчины наступила вследствие переохлаждения. После того как будет проведена необходима экспертиза и доследственная проверка, решат вопрос о надобности возбуждения уголовного дела.
Очевидцы определили возраст погибшего в границах от 35 до 40 лет. Согласно предварительной информации, он не имел постоянного места проживания, потому скитался по улицам Армавира в поисках пропитания.
Напомним, при схожих обстоятельствах погибла в Петербурге средних лет женщина.
Медики пояснили, что смерть мужчины наступила вследствие переохлаждения. После того как будет проведена необходима экспертиза и доследственная проверка, решат вопрос о надобности возбуждения уголовного дела.
Очевидцы определили возраст погибшего в границах от 35 до 40 лет. Согласно предварительной информации, он не имел постоянного места проживания, потому скитался по улицам Армавира в поисках пропитания.
Напомним, при схожих обстоятельствах погибла в Петербурге средних лет женщина.
Автор: Воробьева Алина