Умер Владимир Шаинский: Интересные факты из биографии композитора

С ранних лет Шаинский мечтал стать известным композитором. По его словам, он поступил в Московскую консерваторию по классу скрипки. В то время в Москве существовал негласный запрет по поводу евреев в высших учебных заведениях. Из-за этого Шаинскому удалось с трудом попасть на факультет. Для того, чтобы иметь собственные средства и оплачивать квартиру, ему приходилось играть в барах и ресторанах на скрипке. После нескольких лет обучения он уехал в Баку, где поступил на композиторский факультет в консерватории. По его словам, именно там он познакомился с Юрием Этиным, позднее пробившим его в студию «Мелодия».Изначально Шаинский мечтал писать академическую музыку. С самого детства ему нравились произведения Бизе, Чайковского, Бетховена и Моцарта. По словам Шаинского, для исполнения подобных композиций нужно не только умение играть, но и большая практика. Из-за того, что молодым исполнителям часто приходилось начинать преподавать, после Московской консерватории он решил начать писать собственные произведения. Шаинский и вовсе ушел в мультипликацию, написав по просьбе режиссера Александра Тимофеевского песню к «Чебурашке». Известность к нему пришла благодаря легендарной «Ладе». Многие критики сходятся на мнении, что в всех мелодиях Шаинского имеются нотки классических композиторов.Шаинский также прославился благодаря работе над детскими операми. Среди них стоит выделить сказку «Трое против Марабука». По его словам, таким методом он пытался приобщить слушателей к прекрасной классической музыке. Его работа на протяжении нескольких лет тиражировалась «Мелодией», однако из-за постепенного спада популярности была снята с продажи. «Все это звучит так гармонично, а во время создания детских шлягеров звучало еще и ново, что юная аудитория мгновенно подхватывала и заучивала композиции», - рассказывал Шаинский в одном из своих интервью. По его словам, для него в мелодии главными всегда являлись красота и простота. Второй пункт был наиболее важным, так как лаконичность и легкость нот сразу же дает возможность запомнить их.Шаинский писал музыку к стихам на идише. Он клал слова Иосифа Керлера и Арона Вергилиса на собственные мелодии, делая из них целые композиции. По словам композитора, данную сторону своей деятельности он никогда не афишировал, ввиду чего иногда просил публиковать работы под псевдонимами. По его словам, еврейские музыкальные мотивы всегда привлекали его. По национальности он сам является гражданином Израиля, ввиду чего очень близок к местной культуре. В аранжировках композитора всегда преобладал венский классический манер. Кроме того, он пытался не только делать оригинальные мелодии, но и обыгрывать их по академическим канонам. Такой симбиоз неоклассики и народных мотивов позволял создавать уникальные и узнаваемые композиции.Шаинский несколько раз появлялся в кино. Всего в его фильмографии три картины. Первой и самой известной из них стала «ДМБ». Там он исполнил роль ветерана генерала, однако имел всего несколько реплик. Также он появился в комедии «Восемь с половиной долларов Значительно чаще он работал в кинематографе именно с саундтреками. Он написал мелодии к фильмам «Школьный вальс», «Завтрак на траве» и «Анискин и Фантомас».Владимир Шаинский всю жизнь увлекался множеством видов спорта. В свободное время он предпочитал ездить с товарищами на охоту. Кроме того, он очень любит плавать, делая это при любой погоде. Однажды его довольно странное увлечение чуть не стало причиной трагедии. Он нырнул во время зимней подводной охоты, однако не смог вынырнуть. Его друзья начали искать его, но он самостоятельно пробил головой лед и выбрался их воды. После этого ему потребовалась медицинская помощь. Также Шаинский почти каждый день занимался на турниках и ездил на велосипеде.Еще одной знаковой работой Шаинского стал гимн КВН. По его словам, слова к композиции написал один из участников первого состава Клуба Веселых и Находчивых Борис Салибов. В итоге песня получила название «Мы начинаем КВН».Шаинский неоднократно исполнял собственные песни на иврите. По его словам, национальные корни в нем всегда толкали его на сотрудничество с этническими исполнителями. Одним из них был Зеев Гейзель, предложивший выпустить целую пластинку на иврите. Владимир Яковлевич поначалу отказывался, ссылаясь на то, что у него нет голоса, но писатель настоял. В итоге в свет вышла целая пластинка, на которой были записаны все шлягеры, включая «Чунга-Чангу», «Чебурашку» и многие другие песни.Второй супругой Шаинского была девушка, которая моложе его на 41 год. На момент знакомства Светлане Шаинской было всего 17 лет. Несмотря на критику со стороны общества, пара все же поженилась, однако развелась спустя несколько лет. От первого брака у Шаинского есть взрослый сын и уже появилась внучка. Композитор рассказывал, что всегда относился к семье серьезно, однако не мог стерпеть постоянных раздоров и ссор.