Алена Свиридова рассказала, что не собирается замуж
Популярная советская и российская певица Алена Свиридова прокомментировала в СМИ слухи о её якобы тайной свадьбе. На протяжении восьми лет звезда общается с предпринимателем из Армении Давидом Варданяном.
В интервью Свиридова заметила, что на протяжении ближайших лет она не планирует выходить замуж. Её партнером уже более семи лет является Давид Варданян. «Я давно не одинока, замуж не собираюсь», - заявила звезда. Исполнительница хитов «Розовый фламинго» и «Бедная овечка» нынешним летом отметила свое 55-летие, но, как сообщают массмедиа, артистка выглядит как минимум на 10 лет моложе. На одном из музыкальных мероприятий Свиридова была одета в облегающий кожаный костюм. Окружающие восхищались фигурой певицы, задавая вопрос, в чём секрет её неувядающей молодости. Поп-исполнительница сообщила, что она не одинока, именно поэтому глаза у неё горят уже много лет.
С Давидом Варданяном звезда познакомилась в Ереване, на одной из светских вечеринок. Возлюбленный поп-исполнительницы моложе её на 14 лет, но отношения пары с каждым днём становится крепче. «Мы с Давидом дружно и весело живём», - заявляет Алена Свиридова, заметив, что преимуществом её возраста является то, что она уже «кое-что понимает в жизни».
В интервью Свиридова заметила, что на протяжении ближайших лет она не планирует выходить замуж. Её партнером уже более семи лет является Давид Варданян. «Я давно не одинока, замуж не собираюсь», - заявила звезда. Исполнительница хитов «Розовый фламинго» и «Бедная овечка» нынешним летом отметила свое 55-летие, но, как сообщают массмедиа, артистка выглядит как минимум на 10 лет моложе. На одном из музыкальных мероприятий Свиридова была одета в облегающий кожаный костюм. Окружающие восхищались фигурой певицы, задавая вопрос, в чём секрет её неувядающей молодости. Поп-исполнительница сообщила, что она не одинока, именно поэтому глаза у неё горят уже много лет.
С Давидом Варданяном звезда познакомилась в Ереване, на одной из светских вечеринок. Возлюбленный поп-исполнительницы моложе её на 14 лет, но отношения пары с каждым днём становится крепче. «Мы с Давидом дружно и весело живём», - заявляет Алена Свиридова, заметив, что преимуществом её возраста является то, что она уже «кое-что понимает в жизни».
Автор: Семен Зайцев