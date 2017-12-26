Александр Масляков назвал утратой для КВН смерть Шаинского
Александр Масляков высказался по поводу смерти великого композитора Владимира Шаинского. Неизменный ведущий КВН сожалеет о горькой утрате и отмечает, что музыка этого талантливого человека заряжала на победу.
26 декабря в одной из клиник США скончался талантливый композитор Владимир Шаинский. Смерть знаменитости подтвердил его сын, заявив, что причиной тому послужил не только возраст музыканта, которому 12 декабря исполнилось 92 года, но и перенесенная ранее операция, связанная с онкологическим заболеванием. Когда Шаинского прооперировали, он стал чувствовать себя немного лучше, но, как отметил наследник композитора, «ничего не проходит бесследно».
Александр Масляков потрясен смертью великого музыканта. По его словам, это утрата для всего КВН и ребят, спешащих на сцену под музыку Шаинского, заряжаются от нее на выступление и на победу. «Очень жалко и грустно», - добавил телеведущий.
26 декабря в одной из клиник США скончался талантливый композитор Владимир Шаинский. Смерть знаменитости подтвердил его сын, заявив, что причиной тому послужил не только возраст музыканта, которому 12 декабря исполнилось 92 года, но и перенесенная ранее операция, связанная с онкологическим заболеванием. Когда Шаинского прооперировали, он стал чувствовать себя немного лучше, но, как отметил наследник композитора, «ничего не проходит бесследно».
Александр Масляков потрясен смертью великого музыканта. По его словам, это утрата для всего КВН и ребят, спешащих на сцену под музыку Шаинского, заряжаются от нее на выступление и на победу. «Очень жалко и грустно», - добавил телеведущий.
Автор: Чупира Марьяна