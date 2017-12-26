Политолог: ЕС поставил жителей Украины в положение полурабов
Замдекана Высшей школы экономики, работающий на факультете мировой экономической политики, Андрей Суздальцев выступил с комментарием на слова главы МИД Германии Зигмара Габриэля в отношении Украины и Турции и их вступления в ЕС. Политолог считает, что Евросоюз поставил украинцев в положение полурабов.
Немецкий дипломат заявил, что указанные государства пока ещё не могут пополнить ряды стран, вступивших в ЕС, но для них предоставляется возможность альтернативной формы партнёрских отношений. Они заключаются в зоне торговли и свободном перемещении граждан. Данная идея понравилась правительству Украины, хотя Андрей Суздальцев считает, что государство и так имеет все эти преференции, отметив, что всё-таки для вступления в «семейство» Евросоюза страна ещё не соответствует многочисленным критериям.
Ранее портал «Актуальные новости» рассказал о планах ФРГ в течение 7 лет сформировать Соединённые Штаты Европы.
Немецкий дипломат заявил, что указанные государства пока ещё не могут пополнить ряды стран, вступивших в ЕС, но для них предоставляется возможность альтернативной формы партнёрских отношений. Они заключаются в зоне торговли и свободном перемещении граждан. Данная идея понравилась правительству Украины, хотя Андрей Суздальцев считает, что государство и так имеет все эти преференции, отметив, что всё-таки для вступления в «семейство» Евросоюза страна ещё не соответствует многочисленным критериям.
«Киеву и так предоставили свободу перемещения, только ограниченную, то есть туристическую. К слову, со стороны ЕС это было разумным решением в отношении жителей Украины, поскольку они, как правило, ездят в Евросоюз не с политическими целями, а для поиска работы. Трудоустроиться они могут там лишь нелегально, и это для местного европейского бизнеса максимально выгодно. Украинцев сразу поставили в статус полурабов. Относительно зоны свободной торговли, могу сказать, что проблемы с ней возникли по причине того, что Евросоюз придумал квоты, которые население украинского государства быстро выбрало, и сверх них поставлять уже не может», – передаёт слова российского политолога интернет-ресурс «Политэксперт».
Ранее портал «Актуальные новости» рассказал о планах ФРГ в течение 7 лет сформировать Соединённые Штаты Европы.
Автор: Воробьева Алина