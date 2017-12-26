Виктор Дробыш назвал смерть Шаинского «большой потерей для мировой музыки»
Продюсер Виктор Дробыш скорбит о смерти гениального композитора Владимира Шаинского. Он назвал музыканта «человеком-улыбкой», сумевшим создать много жизнерадостных песен для детей.
Звезды отечественного шоу-бизнеса не могут смириться со смертью талантливейшего композитора. Все хотят выразить свои соболезнования родным и близким упокоившегося и почтить память Владимира Шаинского.
Виктор Дробыш считает смерть знаменитости огромной потерей для мировой музыки. Никто никогда, по мнению российского продюсера, создавал таких задорных, веселых, гениальных детских композиций, на которых выросло не одно поколение. «Это человек-праздник, человек-улыбка», радовавший людей своим творчеством. Шаинский написал музыку к любимым многими мультфильмам, включая историю о Чебурашке и крокодиле Гене.
Звезды отечественного шоу-бизнеса не могут смириться со смертью талантливейшего композитора. Все хотят выразить свои соболезнования родным и близким упокоившегося и почтить память Владимира Шаинского.
Виктор Дробыш считает смерть знаменитости огромной потерей для мировой музыки. Никто никогда, по мнению российского продюсера, создавал таких задорных, веселых, гениальных детских композиций, на которых выросло не одно поколение. «Это человек-праздник, человек-улыбка», радовавший людей своим творчеством. Шаинский написал музыку к любимым многими мультфильмам, включая историю о Чебурашке и крокодиле Гене.
Автор: Чупира Марьяна