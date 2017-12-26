В ЕС прокомментировали отказ ЦИК допустить Навального на президентские выборы
В Евросоюзе заявили о сомнениях демократичности процессов в преддверии президентских выборов, ожидаемых в 2018 году в РФ. Подобное мнение в Брюсселе прозвучало после отказа ЦИК зарегистрировать оппозиционера Алексея Навального в качестве одного из кандидатов.
Основным поводом, послужившем причиной отказа Центральной избирательной комиссии, названо наличие у кандидата судимости по уголовному делу компании «Кировлес». В заявлении Европейской внешнеполитической службы указывается на определенные сомнения в политическом плюрализме в РФ. Это связано с решеним ЦИК относительно не допуска оппозиционного политика Алексея Навального на президентские выборы из-за предполагаемой судимости.
Речь идёт также и о перспективах демократических выборов в России, ожидаемых в следующем году, отметили в ЕС. В заявлении выражается надежда на то, что власти РФ «обеспечат достойную состязательность» на выборах. Ранее, 25 декабря, ЦИК отказал Навальному в праве участвовать в выборах главы государства.
Основным поводом, послужившем причиной отказа Центральной избирательной комиссии, названо наличие у кандидата судимости по уголовному делу компании «Кировлес». В заявлении Европейской внешнеполитической службы указывается на определенные сомнения в политическом плюрализме в РФ. Это связано с решеним ЦИК относительно не допуска оппозиционного политика Алексея Навального на президентские выборы из-за предполагаемой судимости.
Речь идёт также и о перспективах демократических выборов в России, ожидаемых в следующем году, отметили в ЕС. В заявлении выражается надежда на то, что власти РФ «обеспечат достойную состязательность» на выборах. Ранее, 25 декабря, ЦИК отказал Навальному в праве участвовать в выборах главы государства.
Автор: Семен Зайцев